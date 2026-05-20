Путин обсудит с Си Цзиньпином основные международные проблемы

Президент России Владимир Путин 20 мая будет работать в Пекине. Визит российского лидера приурочен к 25-летию основополагающего для двусторонних связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и 30-летию провозглашения курса на развитие отношений «равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке», сообщает ТАСС .

20 мая станет основным рабочим днем визита российского лидера, который на сей раз носит статус официального.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия, проговорят основные международные и региональные проблемы. Еще они будут участвовать в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам двусторонних переговоров планируется подписать совместное заявление на высшем уровне и несколько межправительственных, межведомственных и других документов.

