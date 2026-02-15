Москвичей предупредили о приближении очередных аномальных снегопадов

По словам синоптика, предшествующие оттепель и дожди сильно сократили высоту снежного покрова в российской столице. На ВДНХ она уменьшилась с 57 до 43 сантиметров за двое суток. Однако ночные морозы, достигшие минус 9,4 градуса в столице и до минус 12,1 в области, остановили процесс таяния.

Возвращение зимней погоды будет характеризоваться не только низкими температурами, но и обильными осадками. Мощный балканский циклон уже в ночь на понедельник принесет снегопады и метели в юго-западные районы ЦФО, а к утру сместится на северо-восток. Наиболее интенсивные осадки, до 75% месячной нормы, ожидаются на юге и востоке Подмосковья. Так, в Серебряных Прудах прогнозируется 26 мм снега, в Зарайске — 23 мм, что прибавит к снежному покрову 17-22 сантиметра.

В самой Москве снег начнется утром в понедельник и достигнет пика интенсивности к полудню. Ожидается выпадение 7-10 миллиметров осадков, что увеличит высоту снега на ВДНХ с 43 до 54 сантиметров. Погода осложнится северо-восточным ветром с порывами до 12 м/с, что вызовет метель и ухудшение видимости. Температура будет держаться на уровне минус 10-13 градусов, а с учетом ветра ощущаться как минус 20.

К полуночи снегопад прекратится, и во вторник, благодаря скандинавскому антициклону, погода улучшится. Среда в столичном регионе ожидается самой холодной и бесснежной: ночью до минус 17-20, днем — минус 7-10. К вечеру вновь начнется ухудшение: на юго-западе ЦФО возобновятся снегопады, а в Черноземье возможны ледяные дожди.

В четверг очередной циклон с Балкан принесет интенсивные снегопады уже по всей Центральной России. В Москве ожидается до 15 мм осадков, что поднимет снежный покров еще примерно на 7 см. Температура немного повысится до минус 5-8 градусов. Наиболее сильные снегопады 19 февраля прогнозируются в Черноземье, Центральной России, на Верхневолжье и в Вологодской области. 20 февраля в Московском регионе осадки начнут ослабевать.

