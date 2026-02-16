сегодня в 14:23

«Желтый» уровень опасности действует в Москве и области из-за снега и гололедицы

В Московском регионе в понедельник ожидаются снег и метель. Из-за этого в столице и Подмосковье действует «желтый» уровень опасности погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Московском регионе днем 16 февраля будет снег, местами сильный. В отдельных районах ожидается метель.

Ветер может усилиться до 15 м/с. На дорогах сохранится гололедица, местами возможны снежные заносы.

Предупреждение о непогоде объявлено до 21 часа 16 февраля. Оно действует как в Москве, так и в области.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что циклон балканского происхождения «Вивиан» обрушит на Московский регион до трети месячной нормы осадков. В течение дня снегопады охватят всю территорию региона.

