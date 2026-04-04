Пропажа Усольцевых может быть связана с «черными» золотодобытчиками

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла встретиться с нелегальными золотодобытчиками или так называемыми «черными» лесорубами. Такую теорию озвучил альпинист Юрий Раилко, который участвовал в поисках, сообщает ТАСС .

По его словам, в районе реки Мана под Красноярском находиться опасно.

«Во-первых, появляются беглые заключенные, дальше там „черные“ золотодобытчики, потом еще нелегальные лесорубы, еще браконьеры. На самом деле тайга кровью пролита», — отметил Раилко.

Он также добавил, что в этом районе уже исчезали люди, которых до сих пор не нашли.

Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов выдвинул свою версию исчезновения семьи. Он считает, что пропавшие могли уехать.

