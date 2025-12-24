сегодня в 10:31

В аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково и Домодедово. Их вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Он также сообщал, что в воздушных гаванях возможны корректировки в расписании некоторых рейсов. Как добавил Кореняко, о статусе рейса пассажиры могут узнать на онлайн-табло аэропорта.

Минувшей ночью над 10 регионами страны перехватили 172 дрона противника самолетного типа. БПЛА ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО.

Отечественная система ПВО уничтожила три дрона, летящих в сторону Москвы. На территории, где упали обломки БПЛА, работают специалисты экстренных служб.

