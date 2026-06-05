Фруктовый контраст: мандарины подорожали, апельсины и бананы подешевели

Мандарины за год подорожали на 28% — до 331 рубля за килограмм, тогда как апельсины, напротив, подешевели на 14% (до 179 рублей), а бананы потеряли в цене 7% (до 166 рублей), сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Аналитики отобрали фрукты разных производителей и проанализировали их стоимость в торговых сетях городов России за период с мая 2025 по май 2026 года.

Динамика цен (за 1 кг) выглядит следующим образом:

бананы — снижение на 7% (средняя цена 166 рублей);

яблоки — снижение на 1% (207 рублей);

апельсины — снижение на 14% (179 рублей);

виноград — снижение на 2% (402 рубля);

мандарины — рост на 28% (331 рубль).

В исследовании приведены средние цены с учетом акционных предложений. Эксперты связывают подорожание мандаринов с сезонным фактором и логистическими сложностями в период их основного импорта, тогда как снижение цен на апельсины и бананы объясняется насыщением рынка и укреплением рубля на определенных этапах года.

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