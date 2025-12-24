Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково
Из-за введения утром в среду временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Внуково аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Он уточнил, что в воздушной гавани возможны корректировки в расписании некоторых рейсов. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Как добавил Кореняко, о статусе рейса пассажиры могут узнать на онлайн-табло аэропорта.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью и утром перехвачены три дрона, которые летели на Москву.
