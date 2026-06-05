Грузовой поезд насмерть сбил пенсионера в Кузбассе

сегодня в 12:24

Между станциями Междуреченск и Карай под колесами поезда погиб пенсионер

На перегоне между станциями Междуреченск и Карай погиб 66-летний местный житель, сообщает Сiбдепо .

Мужчина перебегал железнодорожные пути в неположенном месте и попал под грузовой состав.

«Накануне в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России поступило сообщение о том, что на перегоне станций Междуреченск и Карай грузовым поездом травмирован человек», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Полицейские собрали материалы по факту происшествия. Их передадут следователям Следственного комитета для проверки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.