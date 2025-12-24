сегодня в 07:50

Уничтожен третий беспилотник, направлявшийся к Москве

С помощью системы ПВО Минобороны отражена атака дрона, который летел в направлении столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На территории, где упали обломки БПЛА, уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр рассказал об уничтожении ночью двух дронов, направлявшихся к мегаполису.

Всего ночью над 10 регионами РФ сбили 172 БПЛА противника самолетного типа. Из них четыре — над Московским регионом, в том числе два, летевших на столицу.

