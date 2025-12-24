ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на столицу
Система противовоздушной обороны Москвы сбила два беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать столицу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Примерно через час, в 5:20, последовала вторая запись: «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
