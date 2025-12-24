сегодня в 05:28

ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на столицу

Система противовоздушной обороны Москвы сбила два беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать столицу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.