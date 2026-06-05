Они что, экономисты? Россияне возмутились появлением российских актрис на ПМЭФ

Блогер Константин Горбов в своем блоге doctor_gorbov задался вопросом, зачем на Петербургский международный экономический форум приглашают выступать актрис и какое отношение они имеют к экономике. Пользователи поддержали мужчину, впрочем, нашлись и те, кто стал оправдывать подобный подход.

Он разместил выдержку из выступления на мероприятии актрисы Анны Хилькевич, которая рассказала, как ей удается совмещать карьеру и семью.

«Ладно инфоцыгане на форуме, они хоть какое-то опосредованное отношение к экономике имеют, но это там зачем?» — удивился блогер.

Большинство пользователей согласилось с ним: «какая экономика — такие и спикеры», а также задались вопросом, что с форумом происходит.

Но были и люди, которые защитили приглашение подобных спикеров на ПМЭФ. По теме выступления актриса все рассказала, она «спец в этом вопросе», так как у нее три ребенка и она создает позитивный образ многодетной семьи.

«А то у нас образ многодетной семьи — это беспризорники дети и родители алкаши. Пора бы давно показывать, что не все семьи такие», — добавил один из пользователей.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Там организовано пространство для диалога и развития деловых связей. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в РФ и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков. На мероприятие приезжают зарубежные делегации.

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