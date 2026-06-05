Ефимов: за 3 года Москва передала под реновацию почти 270 га земли

С 2023 года Москва направила под строительство новых жилых комплексов и связанной с ними инфраструктуры свыше 430 земельных наделов. Этой информацией на полях XXIX Петербургского международного экономического форума поделился глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, реализация программы реновации ежегодно набирает обороты. Чтобы москвичи быстрее получали ключи от современных квартир, город систематически отбирает и передает под застройку участки, а также территории для прокладки инженерных сетей и строительства дорог.

«Так, за три предыдущих года Московскому фонду реновации передано 432 земельных участка площадью 269 га. Эти показатели поступательно увеличиваются: если в 2025 году на нужды программы было выделено 100 га, что выше аналогичных значений за 2024 и 2023 годы, то только за четыре месяца 2026 года предоставлено уже более 48 га. Такая динамика свидетельствует о растущих темпах расселения домов старого жилого фонда, что позволяет повышать интенсивность строительства новых», — рассказал Ефимов.

В основе программы реновации — принцип «волнового» переселения: полностью освобожденные здания демонтируют, а на их месте возводят новые. Причем для удобства жителей квартиры стараются предлагать в тех жилых комплексах, которые находятся неподалеку от их прежних домов.

Сформирован список лидеров среди округов по объемам выделенной земли в январе–апреле текущего года:

1 место — Восточный округ (свыше 16 га);

2 место — Юго-Восточный (почти 10,9 га);

3 место — Юго-Западный (более 7,8 га).

В каждом из этих округов город предоставил по 13 участков. Самый крупный надел площадью 9,5 га находится в районе Гольяново. Рядом с каждой новостройкой проектом предусмотрены игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха — без них комфортная жизнь в современном мегаполисе невозможна.

Все отведенные под реновацию участки расчищают до начала застройки: старые здания сносят по передовой технологии «умный снос».

С начала года город освободил 24 площадки под будущие жилые комплексы общей площадью ориентировочно 430 тыс. кв. м. Этого объема хватит для обеспечения квартирами примерно 15 тыс. москвичей. Площадки расположены в 21 районе столицы. На шести из них стройка уже идет, по остальным разрабатывается либо уже готова проектно-сметная и градостроительная документация.

Ознакомиться с подробностями программы реновации можно на портале mos.ru. Там же представлена информация о квартирах и домах. Программу реновации утвердили в 2017 году. Она затронет около 1 млн жителей столицы и предполагает расселение 5176 строений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы ее реализации. Также мэр сообщал, что благодаря современным префаб-технологиям и крупномодульному строительству пять новостроек по программе удалось возвести менее чем за год.

Москва входит в число российских регионов-лидеров по объемам возводимого жилья. Высокие темпы строительства соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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