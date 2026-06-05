Происки ВСУ? Морской дрон взорвался возле порта в Румынии

Военно-морской дрон взорвался возле порта Констанца в Румынии. Беспилотник такого типа использовался в войне на Украине, сообщает Euronews .

«Правоохранительные органы и структуры безопасности оперативно и превентивно эвакуировали территорию до взрыва, и пока нет признаков того, что были жертвы», — отметил президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, специалисты анализируют обстоятельства прибытия беспилотника в порт и другие дополнительные риски. Он уточнил, что ситуация с безопасностью в стране очень чувствительна, поэтому сохраняется высокий уровень бдительности.

Также префект округа Констанца Адриан Пикойу исключил наличие трех или четырех военно-морских беспилотников в этом районе. При инциденте нефтяной терминал не пострадал.

По словам Пикойу, дрон в длину от 3 до 4 м. За ним постоянно присматривали.

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