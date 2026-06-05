Губернатор: производство средств защиты растений запустят в Подмосковье

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ООО «УНК АГРО» Алексей Батогов подписали соответствующее соглашение на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

«Одна из важных задач, которые ставит перед нами президент, — обеспечение продовольственной безопасности. Подмосковные предприятия вносят заметную лепту в эту работу, и мы со своей стороны стараемся их поддерживать, предлагать комфортные условия для старта и масштабирования проектов», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что речь идет не только об аграриях, но и о производствах средств защиты растений или компаниях, предлагающих инновационные решения для АПК.

По словам губернатора, в ОЭЗ «Большой Серпухов» компания «УНК АГРО» намерена запустить производство гербицидов, фунгицидов и микробиологических средств для сельскохозяйственных предприятий, агрохолдингов и фермеров Подмосковья, а также других регионов РФ и стран СНГ. Проектная мощность предприятия составит 5 тыс. тонн продукции ежегодно. Инвестиции в проект достигнут 4 млрд рублей, что позволит создать около 300 новых рабочих мест.

На территории в 30 тыс. кв. м будет построен кампус агробиотехнологий. В его состав войдут автоматизированные производственные линии, система контроля качества и технологические решения для создания средств защиты растений и микробиологических препаратов в закрытых условиях. Производственная модель не предусматривает сложных химических синтезов: основные этапы включают дозирование, смешивание, формирование и упаковку продукции.

Как отметил гендиректор ООО «УНК АГРО» Алексей Батогов, работа компании соответствует приоритетам развития ОЭЗ «Большой Серпухов» (привлечение высокотехнологичных производств, развитие наукоемких направлений и создание современной промышленной инфраструктуры). Создание производственного кампуса станет важным шагом на пути к усилению научно-технологической специализации территории, а также откроет новые перспективы для бизнеса, образования и повышения квалификации кадров в Серпухове.

К реализации проекта планируют приступить уже в следующем году, а в 2030-м — выйти на проектную мощность.

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