Школьники Одинцовского округа стали призерами Всероссийского конкурса

Активисты «Движения Первых» школы №5 Одинцовского округа 4 июня заняли третье место на Всероссийском конкурсе первичных отделений. В течение учебного года команда реализовывала социальные проекты и участвовала в федеральном отборе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда вошла в число лучших в стране, представив социально значимые инициативы и проекты. На протяжении всего учебного года школьники участвовали в масштабном федеральном конкурсе: проводили мероприятия, реализовывали собственные идеи и вносили вклад в развитие школьной среды.

Успех стал возможен благодаря совместной работе активистов, педагога-наставника и родителей, которые поддерживали инициативы ребят.

За призовое место команда получила денежную премию. Средства направят на развитие первичного отделения: планируется обновить пространство и приобрести оборудование для медиастудии или инвентарь для новых проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.