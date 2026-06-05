Минфин переведет средства «молчунов» в долгосрочные сбережения

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Антон Силуанов анонсировал изменения в пенсионных накоплениях на ПМЭФ-2026

Глава Минфина Антон Силуанов заявил об инициативе на площадке ПМЭФ-2026. Речь идет о гражданах, которые не проявляют активности в управлении пенсионными накоплениями.

Для запуска механизма потребуются изменения в законодательстве. Минфин рассчитывает расширить возможности граждан по управлению средствами на личных счетах в Социальном фонде.

По словам Силуанова, накопления можно будет использовать как инструмент долгосрочного сбережения. Средства также смогут переходить по наследству или изыматься при определенных жизненных обстоятельствах.

Министр отметил, что значительная часть «молчунов» знает о существовании этих пенсионных средств.

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