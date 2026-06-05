В Подмосковье за май отремонтировали около 3 тыс контейнеров ТКО

Около 2,5 тыс. контейнеров и почти 500 бункеров для отходов восстановила в мае в Подмосковье компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф». Объем работ вырос на 30% по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За месяц специалисты отремонтировали 1954 контейнерных бака и 345 бункеров. Кроме того, окрашено 429 контейнеров и 137 бункеров. На 432 контейнерах и 41 бункере обновили информационные шильдики.

В ведомстве отметили, что за каждой цифрой стоит конкретная работа. Мастера заменяют колеса и крышки, чтобы емкости было удобно перемещать, восстанавливают поврежденные элементы и возвращают контейнерам аккуратный внешний вид. Регулярное обслуживание позволяет продлить срок службы оборудования и поддерживать порядок на контейнерных площадках.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что благодаря механизму льготного лизинга обновляется инфраструктура обращения с отходами. В муниципалитеты уже направили 400 новых бункеров для Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зон. Их используют для замены изношенных емкостей и оснащения новых площадок.

Жители могут сообщить о неисправностях контейнеров своему региональному оператору. Адреса регоператоров размещены на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.