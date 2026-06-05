В Одинцовском округе Подмосковья проведут рейд «Мото-скутер»

Профилактическое мероприятие «Мото-скутер» пройдет в Одинцовском округе с 8 по 14 июня 2026 года. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проверят соблюдение ПДД водителями мототранспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейды направлены на стабилизацию дорожно-транспортной обстановки и профилактику нарушений среди водителей двухколесного транспорта. К работе автоинспекторов присоединятся сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

Инспекторы дорожно-патрульной службы проконтролируют соблюдение правил водителями и пассажирами мотоциклов, скутеров и питбайков. Полицейские напомнят о необходимости использовать шлем и защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также о запрете управления мототранспортом в состоянии опьянения.

Особое внимание уделят несовершеннолетним участникам дорожного движения, которые управляют скутерами и питбайками. В Госавтоинспекции призвали жителей округа быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.