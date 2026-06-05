В Наро-Фоминском округе обсудили поддержку участников СВО

Круглый стол «Подмосковье. Есть результат», посвященный поддержке участников СВО и их семей, прошел в Наро-Фоминске. Участники обсудили меры социальной помощи, законодательные инициативы и депутатскую работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспертный круглый стол Наро-Фоминского отделения партии «Единая Россия» объединил представителей власти, депутатов и общественных организаций. Секретарь местного отделения партии, глава округа Роман Шамнэ представил доклад о работе по поддержке участников СВО и их семей. Он отметил, что в 2022 году на базе МКЦ создан оперативный штаб по оказанию социальной помощи. В округе также работают проект «Нара Za СВОих», центр поддержки участников СВО и их семей, государственный фонд «Защитники Отечества», комитет семей воинов Отечества, ассоциация ветеранов СВО и организация «Наши люди». За депутатским корпусом закреплены 432 семьи военнослужащих. Имена 337 погибших увековечены на мемориалах в Наро-Фоминске и Апрелевке.

Народный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов представил отчет о реализации программы партии в округе за 2021–2026 годы.

«Главный ориентир моей деятельности — это не отчеты, а живой диалог с людьми», — отметил он.

Депутат Госдумы Отари Аршба сообщил, что с начала СВО принято 164 федеральных закона в поддержку военнослужащих и их семей. Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов подвел итоги работы за последние пять лет. Председатель совета депутатов округа Геннадий Пензов рассказал о помощи семьям участников и погибших бойцов.

После официальной части участники задали вопросы и высказали предложения. Молодежь из «Молодой гвардии» выступила с инициативой создать в городе новый военно-исторический музей. В завершение мероприятия руководителям волонтерских организаций и активистам вручили благодарственные письма главы округа, Московской областной думы и Госдумы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.