В Можайском округе поздравили ветерана со 100-летием

Юбилей ветерана Великой Отечественной войны Галины Яковлевой отметили 3 июня в Можайском округе. С 100-летием труженицу тыла и несовершеннолетнюю узницу поздравили представители местной власти и передали ей поздравления от президента и губернатора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Галине Константиновне Яковлевой исполнилось 100 лет. Поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы округа Дениса Мордвинцева и председателя совета депутатов Василия Овчинникова юбиляру вручил заместитель главы муниципалитета Салават Тимиргалин. Он поблагодарил ее за многолетний добросовестный труд и вклад в Победу, пожелав здоровья и благополучия.

Галина Константиновна родилась в 1926 году в деревне Грачево под Можайском. В годы войны она работала на заводе в московском районе Перово, где вместо тракторов выпускали снаряды. Несмотря на юный возраст и небольшой рост, девушка трудилась на американских станках, стоя на специальных подставках. В тяжелые месяцы зимы 1941–1942 годов нормы выдачи продуктов были сокращены. Когда она поехала в деревню к бабушке и младшим братьям, попала под оккупацию. Жителей нескольких деревень согнали в одно помещение и подожгли, однако наступающие советские войска успели спасти людей. Галина Яковлева имеет статус несовершеннолетней узницы.

В День Победы начальник цеха объявил об окончании работы и вручил девушкам награды. Галина Константиновна удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

После войны она работала на железной дороге в Голицыно, где познакомилась с будущим супругом. Семья жила в вагончике, позже получила квартиру в Можайске, где ветеран проживает и сегодня. Она вырастила троих дочерей. Сейчас о ней заботятся родные, а сама юбиляр сохраняет бодрость и продолжает вести домашние дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.