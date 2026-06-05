Животные массово умирают после наркоза в ветеринарной клинике Адлера

Жители Адлера в соцсетях массово жалуются на местную ветеринарную клинику, в которой животные умирают после введения наркоза.

Хозяева собаки по кличке Джесси обратились в ветклинику для процедуры чистки зубов. Мужчина утверждает, что сначала псу ввели седативный препарат, после чего Джесси стало плохо. Затем был введен еще один препарат, после чего собака впала в кому.

По словам владельца, питомца поместили в кислородную камеру, а семье сообщили, что необходимо ждать от 6 до 12 часов. Все это время они регулярно звонили в клинику и интересовалась состоянием питомца. Позже семье сообщили о смерти собаки и попросили забрать тело.

Убитые горем пострадавшие приехали в клинику за телом Джесси. Сотрудники предложили пакет, чтобы удобнее было вынести тело из клиники.

Подобный случай произошел с кошкой Симой, которую привезли на стерилизацию. Хозяйка утверждает, что до поездки в ветклинику питомец был абсолютно здоров и активен, однако после процедуры кошка стала «полумертвой». Дома ее состояние лишь ухудшилось, поэтому владельцы решили вновь привезти ее в клинику.

По словам местной жительницы, были куплены лекарства на 30 тыс. рублей, однако позднее сообщили, что кошка скончалась. Сотрудники клиники уверяют, что у животного были проблемы с почками, но хозяева им не верят.

Владельцы животных просят правоохранительные органы Сочи и Адлера обратить внимание на данную ситуацию. Кроме того, пострадавшие готовят обращение в суд.

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