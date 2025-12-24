ПВО сбила 172 украинских беспилотника над Россией за ночь

БПЛА ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО.

110 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 20 — над Белгородской областью, 14 — над Калужской областью, 12 — над Тульской областью, шесть — над Орловской областью, четыре — над Московским регионом, в том числе два, летевших на столицу, три — над Липецкой областью, по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Ранее жители Тульской области рассказали, что в регионе ночью было слышно около 10 взрывов. Также произошел пожар.

