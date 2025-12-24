Около 10 взрывов прогремело ночью в Тульской области
В Ефремовском округе Тульской области жители слышали около 10 взрывов, сообщает SHOT.
По их словам, взрывы гремели, начиная с 03:20 ночи. В небе были видны вспышки, а затем произошел пожар на улице одного из городов.
По предварительной информации, ПВО работала по дронам противника. Официальной информации по происшествию о пострадавших и разрушениях еще нет.
Ранее ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на столицу. На месте падения обломков БПЛА работали специалисты.
