Около 10 взрывов прогремело ночью в Тульской области

По их словам, взрывы гремели, начиная с 03:20 ночи. В небе были видны вспышки, а затем произошел пожар на улице одного из городов.

По предварительной информации, ПВО работала по дронам противника. Официальной информации по происшествию о пострадавших и разрушениях еще нет.

Ранее ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на столицу. На месте падения обломков БПЛА работали специалисты.

