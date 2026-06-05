Воробьев рассказал о партнерстве с другими регионами при поддержке бизнеса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье ведет активную работу с другими регионами и федеральными властями при поддержке бизнеса.

Ранее на ПМЭФ — 2026 объявили Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата агентства стратегических инициатив. Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге. Лидерами стали Москва и Татарстан.

«Татарстан и Москва задают темп всем регионам — и тем, кто (из субъектов РФ в рейтинге — ред.) находится рядом, и тем, кто понимает, что инвестиции, экономика — всему голова. Всегда можно взять совет или обменяться какими-то практиками не только с руководителями, но и все наши команды работают сообща» — сказал Воробьев.

Андрей Воробьев также поблагодарил генерального директора агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву за поддержку и продуктивное партнерство.

Губернатор Московской области добавил, что ведется большая работа с региональным парламентом и Госсоветом. Воробьев отметил, что внедрение цифровизации и искусственного интеллекта очень важно для бизнеса.

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