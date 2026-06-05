«Ленфильм» заявил о нехватке высокотехнологичных площадок

Пресс-служба «Ленфильма» рассказала, что действующий комплекс ежегодно предоставляет услуги более чем 75 полнометражным фильмам и сериалам. На студии также снимают документальные и рекламные проекты, музыкальные клипы.

Среди крупных работ, реализованных при участии «Ленфильма», назвали «Майора Грома», «Мастера и Маргариту» (14+), «Короля и шута» (18+), «Этерну» (16+) и «Огниво» (6+). В студии отметили, что сейчас перекрывают только часть потребностей города в кинопроизводственных услугах.

«Ленфильм» планирует развивать инфраструктуру в 2026–2030 годах параллельно с модернизацией мощностей на Каменноостровском проспекте, 10. При создании дополнительной базы студия намерена учитывать логистику, наличие свободных участков, существующую инфраструктуру и другие факторы.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст предложил перенести основные павильоны и технологические мощности «Ленфильма» ближе к Финскому заливу, а историческое здание оставить под музей. Он также предложил студии развивать искусственный интеллект и технологии генерации аудио- и видеоизображения.

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