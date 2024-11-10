сегодня в 11:27

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково сняли ограничения после атак БПЛА

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли временное ограничение на работу после массовой атаки украинских беспилотников на Москву, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Ограничения на прием и вылет самолетов в воздушных гаванях сняли в 10:32 по московскому времени.

В условиях действующих ограничений на запасные аэродромы были направлены 36 воздушных судов.

Кореняко добавил, что для пилоты, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов приняли все необходимые меры обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временный запрет на прием и вылет самолетов в связи с массовой атакой беспилотников ВСУ на Москву. Позднее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, над Московским регионом сбили 32 беспилотника ВСУ.