Уничтожено 32 вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы

Еще семь украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, сбили в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. На данный момент в небе над Московским регионом уничтожено уже 32 вражеских дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Жители Раменского округа заявили о пожаре и поврежденных автомобилях после падения обломков сбитого беспилотника. На опубликованных кадрах видно, полыхают два частных домовладения. По дороге разбросаны осколки, предположительно, БПЛА, а на обочине стоит автомобиль с выбитыми стеклами.

Предварительно, два человека пострадали в результате падения обломков. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу на фоне массовой атаки украинских беспилотников на Москву. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы с 08:03 по московскому времени.