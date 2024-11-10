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Жители Раменского сообщили о пожаре после падения обломков беспилотника ВСУ

Жители Раменского городского округа заявили о пожаре и поврежденных автомобилях после падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, полыхают два частных домовладения. По дороге разбросаны осколки, предположительно, БПЛА, а на обочине стоит автомобиль с выбитыми стеклами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО обнаружили и ликвидировали 22 украинских БПЛА, которые летели на российскую столицу. Предварительно, пострадавших нет.

Специалисты экстренных служб работают на местах ЧП.