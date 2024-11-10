Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на работу из-за атаки БПЛА

Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань не принимает и не отправляет гражданские рейсы с 09:45 по московскому времени, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

Он отметил, что авиадиспетчеры, экипажи ВС и службы аэропорта принимают необходимые меры для безопасности полетов. На данное время — это приоритетная задача.

Аэропорты Домодедово и Жуковский также временно ограничили работу на фоне массовой атаки украинских беспилотников на Москву. Авиарейсы не принимают и не отправляют с 08:03 по московскому времени.

Ранее в Сети появилась видеозапись с уничтожением украинского беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. На кадрах видно, как средства ПВО сбивают дрон, он взрывается и падает на территории частного сектора.