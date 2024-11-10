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В Сети опубликовали момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видеозапись с уничтожением украинского беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

На кадрах видно, как средства ПВО сбивают украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы. Дрон ВСУ взрывается и падает на территории частного сектора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Подмосковье обнаружили и сбили 32 дрона ВСУ, которые летели в стороны российской столицы. Предварительно, при массовой атаке беспилотников ВСУ пострадали 2 человека.

На фоне атаки украинских беспилотников аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения полеты.