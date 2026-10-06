В аэропортах Московского региона отменили и задержали почти 200 рейсов

В аэропортах Московского региона произошел масштабный сбой в расписании на фоне массовой атаки беспилотников. Почти 200 авиарейсов оказались задержаны либо полностью отменены, сообщает « Осторожно, Москва ».

Вынужденные корректировки в графике полетов были вызваны временными ограничениями. Они вводились авиационными властями в целях безопасности на фоне массированного налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Наиболее сложная обстановка сложилась в международном аэропорту Шереметьево. Там проблемы коснулись максимального числа направлений. Порядка 60 рейсов задержали или отменили на вылет и около 80 — на прибытие.

В аэропорту Внуково изменения затронули порядка 40 рейсов. В Домодедове сдвинулось время вылета и посадки 13 бортов.

Наиболее продолжительное время ожидания пришлось на пассажиров рейса в Томск — задержка составила более 21 часа. Вылеты самолетов в Иркутск и Дубай были отложены приблизительно на 10 часов. Отправление рейса в Ереван сдвинулось более чем на восемь часов.

С ночи на Московский регион шла массовая атака беспилотников. С полуночи были уничтожены 718 дронов, которые летели на столицу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на Подмосковье выросло до двух. В домодедовском Барыбине сотрудники МЧС нашли под завалами разрушенного частного дома 71-летнего жителя. Еще подтвердилась гибель 20-летнего молодого человека в Радумле г. о. Солнечногорск.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

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