Более 100 рейсов задержаны в Шереметьеве, 48 отменены

Из-за угрозы атаки беспилотников с ночи в аэропорту Шереметьево задержаны 59 рейсов на вылет и 45 — на прилет. Отменили 35 вылетов и 13 прилетов, сообщают « Осторожно, новости ».

В 08:55 в аэропорту вновь были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения действуют для обеспечения безопасности.

Как рассказал один из пассажиров, в Шереметьеве объявляли воздушную тревогу. Пассажиров призывали укрыться в ближайших безопасных зонах. Позже в аэропорту сообщили, что расписание рейсов на ближайший день оперативно корректируется. Стоит проверять статус рейса до приезда в воздушную гавань, чтобы избежать скоплений в зонах вылета.

В «Аэрофлоте» рассказали, что авиакомпания продолжает обслуживание пассажиров, чьи рейсы затронули ограничения на полеты. Инструкцию о переоформлении и возврате билетов можно изучить по ссылке. Во время ожидания пассажиров обслуживают по федеральным авиационным правилам. Тем, кто ждет переоформления, предлагают бутилированную воду. Обстановка у точек обслуживания «Аэфролота» спокойная.

Представительства компании работают с пассажирами на запасных аэродромах. Перелет бортов с запасных аэродромов в столицу реализуют при соблюдении норматива рабочего времени экипажей.

Продолжается массированная атака беспилотников ВСУ на Московский регион. С полуночи были уничтожены 718 дронов, которые летели на столицу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на Подмосковье выросло до двух. В домодедовском Барыбине сотрудники МЧС нашли под завалами разрушенного частного дома 71-летнего жителя. Еще подтвердилась гибель 20-летнего молодого человека в Радумле г. о. Солнечногорск.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

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