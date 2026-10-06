Врачи Домодедовской больницы спасли девочку с тяжелым ларинготрахеитом

Полуторагодовалая девочка поступила в Домодедовскую больницу с острым ларинготрахеитом на грани удушья. Врачи стабилизировали ее состояние за 20 минут, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заболевание началось как ОРВИ: насморк, кашель и температура до 38 °C. К вечеру у девочки появились лающий кашель, одышка и осиплость голоса. Мать вызвала скорую. Ребенка доставили в инфекционное отделение Домодедовской больницы, затем немедленно госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

«Когда девочка поступила к нам, она была уже на грани асфиксии. Она не могла сделать полноценный вдох, дыхание было поверхностным и частым. Мы поняли, что счет идет буквально на минуты», — рассказала заведующая анестезиолого-реанимационным отделением Ксения Рязанцева.

Врачи применили ингаляции синтетических глюкокортикостероидов через небулайзер, противоотечную терапию и антигистаминные препараты. За 20 минут состояние удалось стабилизировать. Девочка пришла в сознание и смогла дышать самостоятельно. Для профилактики повторного отека ей подавали увлажненный кислород. Через три часа интенсивного лечения ее перевели в детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

При ларинготрахеите воспаляются слизистые гортани и трахеи. Болезнь чаще возникает на фоне вирусных инфекций и у детей быстро приводит к опасному отеку. Врачи рекомендуют при осиплости или затрудненном дыхании немедленно вызвать скорую и начать ингаляции пульмикортом через небулайзер, если он есть дома. Самостоятельное лечение не заменяет срочной медицинской помощи: без нее возможен летальный исход. Своевременная помощь повышает шансы на полное выздоровление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.