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В лесах Подмосковья потушили торфяной пожар у Кратова

Лесопожарные формирования 5 октября ликвидировали торфяной пожар в пяти километрах от поселка Кратово Раменского округа. В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

5 октября на территории государственного лесного фонда Московской области произошел один торфяной пожар. Возгорание обнаружили в Дачном участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес», в пяти километрах от поселка городского типа Кратово Раменского муниципального округа. Восемь сотрудников лесопожарных формирований и три единицы техники потушили пожар в день выявления.

6 октября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском, Луховицком и Талдомском лесничествах — II класс. 7 октября на большей части региона прогнозируют III класс, в Талдомском лесничестве — II класс. 8 октября III класс ожидается на всей территории Московской области.

6 октября и в ближайшие дни температура днем составит +10…+14 °C, ночью — +5…+12 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и местами дожди. По старинной примете, малое количество грибов и обилие орехов предвещают суровую зиму.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета лесного хозяйства Московской области: https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.