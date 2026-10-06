Эксперт назвал рост доллара до 100 рублей в 2026 году маловероятным

По словам аналитика, однодневные ставки в юанях ниже 1% указывают на отсутствие дефицита юаневой ликвидности и чрезмерного краткосрочного спроса на валюту.

«На более длинном горизонте рубль, вероятно, будет постепенно слабеть. Однако в ближайшие месяцы российская валюта способна укрепиться, если ситуация на Ближнем Востоке не приведет к резкому снижению нефтяных цен. Основную поддержку рублю обеспечивает экспорт. Сокращение поставок нефтепродуктов через морские порты частично компенсируется увеличением экспорта сырой нефти. Одновременно растет перевалка сжиженного природного газа, угля и зерна. Это поддерживает приток валютной выручки и ее предложение на внутреннем рынке. Отдельные скачки курса исключать нельзя, однако фундаментальных оснований для устойчивого движения доллара к 100 рублям уже в этом году мы пока не видим. Наш базовый ориентир на конец года — около 85 рублей за доллар», — пояснил Артамошкин.

Для будущих расходов эксперт посоветовал покупать валюту постепенно. Наличные не приносят процентов. В ближайших квартальных валютных фьючерсах заложена ставка 5–7% годовых, в отдельных юаневых облигациях надежных эмитентов доходность составляет 8,5–9%. Важно учитывать кредитное качество компании, ликвидность выпуска и риск промежуточных потерь.

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