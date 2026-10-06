Исследование: женщины чаще мужчин вспоминают эмоции от путешествий

Женщины чаще мужчин сохраняют в памяти ощущения от поездок, но основные события запоминают примерно одинаково. Это показал опрос сервиса бронирования экскурсий «Трипстер», сообщает Газета.ru .

В опросе участвовала 1 тыс. россиян. Эмоции во время путешествия помнят 78% женщин и 69% мужчин. После просмотра фотографий вернуться в знакомое место хотят 52% респонденток и 39% респондентов.

Маршрут помнят 46% мужчин и 45% женщин, еду и напитки — 49 и 47%, достопримечательности — 51 и 52% соответственно. Погоду и природные явления вспоминают 64% женщин и 50% мужчин, примерные даты или время года — 54 и 46%, разговоры и услышанные истории — 28 и 20%.

О поездке одним словом рассказывают 42% мужчин и 34% женщин. Вокруг атмосферы и собственных ощущений строят рассказ 40% женщин и 28% мужчин. Города и маршрут перечисляют 15% мужчин и 10% женщин. Фотографии вместо подробного рассказа показывают 12% женщин и 7% мужчин. Полностью пересказывают путешествие по 8% представителей обеих групп.

Эмоцию или определенное настроение надолго сохраняют 32% женщин и 22% мужчин. Больше узнать о посещенном месте хотят каждая пятая женщина и 11% мужчин.

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