В Серпухове провели уроки по культуре безопасности в Губернском колледже

Студенты Губернского колледжа в Серпухове 5 октября изучили правила действий при чрезвычайных ситуациях и получении экстренных сообщений, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Губернском колледже городского округа Серпухов 5 октября прошли тематические уроки по культуре безопасности. Мероприятия приурочили ко Дню гражданской авиации.

Студентам объяснили, что такое гражданская оборона, для чего она нужна и какие задачи выполняет. Особое внимание уделили действиям при чрезвычайных ситуациях и получении экстренных сообщений. Обучающиеся узнали, как реагировать на сигнал «Внимание всем!», где получать официальную информацию и почему важно сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов.

Участникам напомнили порядок действий при сообщениях «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность» и «Авиационная опасность». Также обсудили расположение укрытий для студентов и работников колледжа, порядок эвакуации и правила поведения при чрезвычайной ситуации.

В колледже отметили, что такие уроки формируют ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих. Знание четких алгоритмов помогает не растеряться в сложной ситуации и своевременно принять необходимые меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.