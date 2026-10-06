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Воздушный таран: БПЛА РФ ликвидировал аэростат ВСУ со Starlink на высоте 10 км

Российский беспилотный летательный аппарат сбил украинский высотный аэростат, оснащенный модулем спутниковой связи Starlink с помощью воздушного тарана. Объект противника летал на 10-километровой высоте, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ .

Видеозапись успешного перехвата опубликовало министерство обороны РФ. На кадрах, снятых с камеры дрона-перехватчика, запечатлен полет в верхних слоях атмосферы.

Российский дрон на сверхбольшой высоте сближается с крупным белым куполом аэростата. Под ним на стропах закреплен подвесной контейнер со специальным оборудованием — модулем Starlink.

Оператор точно прицеливается, выравнивает траекторию и на высокой скорости направляет аппарат на прямой таран. Российский дрон нанес сокрушительный удар прямо в подвеску, на которой висел Starlink.

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