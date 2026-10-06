Воздушный таран: БПЛА РФ ликвидировал аэростат ВСУ со Starlink на высоте 10 км
Фото - © Telegram-канал РЕН ТВ
Российский беспилотный летательный аппарат сбил украинский высотный аэростат, оснащенный модулем спутниковой связи Starlink с помощью воздушного тарана. Объект противника летал на 10-километровой высоте, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
Видеозапись успешного перехвата опубликовало министерство обороны РФ. На кадрах, снятых с камеры дрона-перехватчика, запечатлен полет в верхних слоях атмосферы.
Российский дрон на сверхбольшой высоте сближается с крупным белым куполом аэростата. Под ним на стропах закреплен подвесной контейнер со специальным оборудованием — модулем Starlink.
Оператор точно прицеливается, выравнивает траекторию и на высокой скорости направляет аппарат на прямой таран. Российский дрон нанес сокрушительный удар прямо в подвеску, на которой висел Starlink.
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