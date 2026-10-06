Учебный комбинат ЖКХ Подмосковья обучил почти 5 тыс специалистов

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ обучил 4 901 специалиста в 2026 году. Подготовку прошли сотрудники ресурсоснабжающих, управляющих и других профильных организаций, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ, подведомственный министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в 2026 году обучил 4 901 специалиста. Полученные навыки помогают сотрудникам обеспечивать бесперебойную работу котельных, лифтов, сетей водоснабжения и другого оборудования, в том числе в периоды пиковой сезонной нагрузки.

«Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Министр также отметил внедрение в кадровую сферу ЖКХ цифровых технологий и клиентоцентричности.

Самыми востребованными стали программы оказания первой помощи пострадавшим — 1 056 человек, безопасных методов и приемов выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов (ОТ-Б) — 996 человек и работ повышенной опасности (ОТ-В) — 441 человек.

Обучение завершили 2 403 сотрудника ресурсоснабжающих организаций, 1 836 сотрудников управляющих организаций и 662 представителя других профильных организаций.

Комбинат реализует более 150 образовательных программ. Сведения о выданных документах вносятся в Федеральный реестр (ФИС ФРДО). Узнать подробности о программах и записаться на обучение можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.