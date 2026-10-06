Фестиваль русской набойки объединил мастеров в Павловском Посаде

Мастера из разных регионов России собрались в минувшие выходные в Музее истории русского платка и шали в Павловском Посаде на восьмом фестивале русской набойки «ЦвЕтки и цветы». Гости посетили выставку, мастер-классы и дефиле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Музее истории русского платка и шали в Павловском Посаде в восьмой раз прошел фестиваль русской набойки «ЦвЕтки и цветы». Он объединил мастеров и ценителей традиционного промысла из разных регионов России.

В новом пространстве музея открылась выставка «Печать времени», на которой представили работы мастеров из Санкт-Петербурга и Самары. Участники отметили растущий интерес к набойке.

Мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Твери провели интерактивные мастер-классы для всех желающих. Гости учились печатать узоры деревянными штампами, создавали платки и салфетки, знакомились с секретами кубовой и верховой набойки. В музее также работала ярмарка изделий ручной работы мастеров из разных городов.

На дефиле модели представили русские народные костюмы из набивных тканей и павловопосадских платков. Фестиваль завершился подведением итогов и торжественным награждением участников.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.