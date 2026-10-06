В Жуковском открыли дошкольное отделение школы №12 после капремонта

Дошкольное отделение школы №12 на улице Макаревского в Жуковском открылось после первого капитального ремонта. Обновленный детский сад будут посещать 195 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание дошкольного отделения школы №12 на улице Макаревского построили в 1984 году. Капитальный ремонт в нем провели впервые при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В детском саду создали условия для малышей от 1,5 до 3 лет. Особое внимание уделили доступной и комфортной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для воспитанников закупили новую мебель для сна и занятий, развивающие игровые комплексы, а для пищеблока — современное оснащение.

«На открытии я пообщался с сотрудниками и родителями. Эмоции у всех самые положительные: малыши возвращаются в абсолютно новое, современное и безопасное пространство», — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.