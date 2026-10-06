Покупать ли доллар в октябре 2026: прогноз курса от аналитиков

Какие факторы будут двигать курс рубля этой осенью и почему у российской валюты пока есть основания для устойчивости, читайте в материале РИАМО.

Базовый сценарий: доллар в коридоре 82-87 рублей

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Генеральный директор УК «Финстар Капитал» Лариса Арбатова ожидает, что октябрь на валютном рынке пройдет относительно стабильно, но с широким коридором колебаний.

«Минимальные значения в течение месяца могут находиться около 81-82 рублей, максимальные — приблизиться к 88-89 рублям при ухудшении внешнего фона. Уход выше 88-89 рублей возможен при существенном ухудшении геополитической ситуации или сокращении предложения валюты. Укрепление ниже 81 рубля также потребует дополнительного сильного фактора поддержки», — пояснила эксперт.

Поддержкой для рубля остается высокая ключевая ставка — сейчас она составляет 14%. Она сохраняет привлекательность рублевых инструментов и сдерживает часть спроса на иностранную валюту. При этом Банк России в сентябре взял паузу в снижении ставки на фоне ускорения текущего роста цен и высоких инфляционных ожиданий. В пользу рубля в конце октября также традиционно может работать налоговый период, когда экспортерам требуется больше рублей для расчетов с бюджетом.

Однако факторов для ослабления национальной валюты достаточно. В октябре сохранится спрос на валюту со стороны импортеров. Дополнительным фактором остается геополитическая ситуация и динамика нефтяных цен.

«Рост стоимости нефти может поддерживать экспортные поступления, однако влияние этого фактора на валютный рынок зависит и от объемов экспорта, расчетов и предложения валюты. Поэтому базовым сценарием считаем 82-87 рублей за доллар без устойчивого движения к крайним значениям», — резюмировала Арбатова.

Два сценария: от укрепления до девальвации

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Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Сумароков напоминает, что в число факторов, влияющих на валютный курс, по-прежнему входят торговый баланс, темпы инфляции, внешнеэкономическая конъюнктура и состояние национальной экономики. Общим фоном остаются санкции и геополитическая напряженность.

По оценке эксперта, укрепление рубля до 80 рублей за доллар гипотетически возможно, если допустить отмену большинства западных санкций в ближайшее время и сохранение высокого уровня цен на энергоносители. Сильный рубль приносит выгоды импортерам и потребителям: товары и услуги становятся дешевле, снижаются издержки, что приводит к снижению розничных цен не только по ввозимым товарам, но и по товарам российского производства с импортными компонентами. Такая динамика могла бы оживить внутренний спрос и сдержать инфляцию.

Другой сценарий — продолжение мягкой девальвации рубля. Иностранные товары дорожают, издержки растут, что отражается на конечных потребителях через повышение розничных цен и сокращение прибыли импортеров. Это дестимулирует потребительские расходы и ускоряет инфляцию, особенно по товарам, зависящим от международных цепочек поставок.

В официальном прогнозе социально-экономического развития на 2026 год предусмотрено два варианта — базовый и консервативный. В нем допускается, что к концу года диапазон колебаний может расшириться до 90-95 рублей за доллар.

«Однако все будет определяться ситуационным влиянием. Пока развитие событий внутри страны и на международном уровне позволяет предположить, что валютный курс сможет оставаться в диапазоне 85-90 рублей за доллар в ближайшие месяцы», — заключил эксперт.

Бюджетное правило и импорт: что перевесит

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Аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов обратил внимание на операции Минфина в рамках бюджетного правила. Расчет суммы регулярных операций рассчитывается по формуле, завязанной на нескольких компонентах. В августе, несмотря на благоприятную ценовую конъюнктуру, был выплачен значительный объем демпфера — вероятно, значительная его часть пришлась на импортируемый бензин — в размере 197 миллиардов рублей, что близко к рекордным объемам.

«Что касается влияния на курс рубля, то уменьшение покупок валюты — явный фактор ослабления рубля. В текущих условиях уменьшения притока валюты в контур РФ это снижение покупок будет оказывать влияние на курс», — пояснил Иванов.

Однако вопрос импорта остается открытым. Несмотря на сезонное снижение импорта услуг со стороны населения (турпоездки), сейчас, по всей видимости, будет расти товарный импорт, необходимый для ремонта пострадавшей инфраструктуры.

«Кто в итоге возобладает, сказать сложно, однако на ближайшую перспективу „нормальный“ диапазон колебаний курса видится в районе 85-90 рублей за доллар. На конец года, если не произойдет новых существенных шоков, мы полагаем, что курс останется в этом диапазоне», — резюмировал аналитик.

Покупать ли доллар в октябре

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Если суммировать прогнозы экспертов, картина складывается довольно определенная: октябрь не обещает ни резкого обвала рубля, ни его стремительного укрепления. Диапазон 82-87 рублей выглядит наиболее вероятным сценарием, а движение к крайним значениям — 80 или 90 — потребует серьезных дополнительных факторов, будь то геополитические потрясения или отмена санкций.

Что это значит для обычного россиянина? Если вы покупаете валюту для туристической поездки или небольшой диверсификации сбережений, ждать «идеального» курса смысла мало — его, скорее всего, просто не будет. Спокойный октябрьский коридор — это, по сути, и есть текущая реальность. Если же вы рассматриваете доллар как инвестиционный инструмент, стоит помнить: при ключевой ставке 14% рублевые депозиты дают куда более предсказуемую доходность, чем валютные качели.

Единственное, к чему стоит отнестись внимательно, — это к налоговому периоду в конце октября: традиционно в эти дни рубль получает дополнительную поддержку, и курс может кратковременно опуститься к нижней границе диапазона. Если вам все же нужна валюта, возможно, имеет смысл дождаться именно этого момента. Но строить на этом долгосрочную стратегию не стоит: как только налоговый период закончится, рубль, скорее всего, вернется в привычный коридор.

И главное: покупать доллар «на всякий случай», не имея конкретной цели, — сомнительная затея. При нынешней доходности рублевых инструментов и отсутствии явных предпосылок для резкого ослабления национальной валюты вы рискуете просто заморозить деньги без реальной отдачи. Если же цель есть — поездка, сделка, диверсификация портфеля — покупайте спокойно, не пытаясь угадать дно. В нынешних условиях это все равно что гадать на кофейной гуще.