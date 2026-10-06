Мострансавто приглашает на работу водителей автобусов

Мострансавто открыло вакансии водителей автобусов в филиалах Московской области для жителей региона, Москвы и других субъектов России. Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату и расширенный соцпакет, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто, крупнейшая пассажирская компания Подмосковья, подведомственная региональному Минтрансу, приглашает водителей автобусов. Работать могут мужчины и женщины старше 21 года.

Генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров отметил, что начинающие соискатели с правами категорий B или C могут переобучиться на категорию D. Стипендия во время подготовки — 27 093 рубля. После обучения нужно отработать водителем автобуса компании не менее года. На работу также приглашают ветеранов специальной военной операции.

Новые водители и сотрудники, вернувшиеся после перерыва более года, получают единовременно 50 тыс. рублей. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин уточнил, что иногородним предоставляют общежитие либо компенсацию аренды до 12 тыс. рублей в месяц. Дважды в год компания возмещает расходы на дорогу домой — до 10 тыс. рублей за поездку.

По программе «Приведи друга» сотрудник получает 15 тыс. рублей за первого трудоустроенного кандидата и по 20 тыс. рублей за второго и каждого следующего. Вознаграждение выплачивают после первого и второго месяца работы новичка.

Ежегодный отпуск может достигать 42 календарных дней. Форменную одежду и обязательные медосмотры предоставляют бесплатно. Детям работников доступны путевки в летние оздоровительные лагеря, сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста — санаторно-курортное лечение на Кавказе, в Геленджике и Московской области.

Вакансии филиалов размещены на официальном сайте в разделе «Вакансии» — https://mostransavto.ru/vacancy/. Связаться с рекрутерами можно по номерам *1795 и +7 (903) 161-92-91, а также через Telegram-бот https://t.me/mta_hr_bot.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.