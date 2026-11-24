Пара сыграла свадьбу 22 ноября в Грибоедовском загсе в центре Москвы. Молодожены поделились фотографиями и подробностями церемонии в соцсетях.

Жених выбрал черный костюм, белую сорочку и галстук-бабочку. Петлицу украсила бутоньерка из белого цветка. Невеста надела кремово-белое короткое платье с короткими рукавами, белые колготки и кремовые туфли с черными носами.

Тимофей родился 6 октября 2001 года. Он внук народного артиста Ильи Олейникова. Денис Клявер посвятил ему песню «Сынок» группы «Чай вдвоем», которая вышла в 2002 году.

До поступления в театральный вуз Тимофей стал чемпионом мира по тхэквондо среди юниоров и отслужил в спортивной роте Центрального спортивного клуба армии. В 2025 году он окончил Российский государственный институт сценических искусств и вошел в труппу Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

В 2019 году отец и сын выступили в проекте «Две звезды» с песней «Когда ты станешь большим». У Дениса Клявера также есть сын Даниэль и дочь Эвелин от Евы Полны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.