Название ноябрьского полнолуния восходит к традициям коренных народов Северной Америки: в это время бобры активно строят плотины перед ледоставом.

По словам астронома Александра Киселева, расстояние до Луны сократится до 360 768 километров. Это суперлуние: видимый диаметр диска увеличится на 6–7%, яркость — на 13–15% относительно среднего полнолуния.

«Геофизическое влияние Бобровой Луны на Землю ограничивается закономерными гравитационными и световыми процессами, характерными для любого полнолуния. Когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются практически на одной линии (в состоянии сизигии), их гравитационные поля складываются, формируя повышенные сизигийные приливы в Мировом океане. Из-за близости спутника к перигею приливная амплитуда возрастает на несколько сантиметров по сравнению со стандартными полнолуниями, что отражается лишь на локальной динамике прибрежных вод. Данное сближение не оказывает существенного воздействия на тектоническую активность, погодные фронты или самочувствие человека», — добавил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.