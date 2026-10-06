В Электрогорске отметили День пожилых людей и открыли творческий сезон

В Доме культуры Электрогорска состоялось праздничное мероприятие, объединившее День пожилых людей и открытие нового творческого сезона. Концерт собрал представителей разных поколений.

Юные танцоры и вокалисты выступили вместе со своими наставниками — представителями старшего поколения. Совместные номера подчеркнули связь между возрастными группами и преемственность творческих традиций.

Зрители услышали любимые песни и увидели первые выступления юных артистов. Праздник также стал поводом для живого общения. В новом творческом сезоне в Доме культуры пройдут новые встречи и события для жителей разных возрастов.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.