Скрутили в лесу: видео задержания тамбовца, планировавшего подрыв сотрудника ОПК

В Тамбове сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. Они задержали 55-летнего местного жителя, действовавшего по указанию украинской стороны, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На опубликованных оперативных кадрах запечатлен момент силовой операции в лесополосе. Спецназ ФСБ в камуфляжных маскхалатах выследил подозреваемого, шедшего по тропинке с синим пакетом, и внезапно провел захват.

Силовики молниеносно повалили мужчину на землю лицом вниз, заблокировали его движения и надели наручники, после чего погрузили в микроавтобус.

По информации ведомства, фигурант через мессенджер Telegram вышел на контакт с куратором из спецслужб Украины и согласился совершить подрыв автотранспорта сотрудников оборонного завода региона. В рамках подготовки к преступлению он провел разведку территории около предприятия, а также запросил у куратора боевую мину либо компоненты взрывчатки для самостоятельной сборки самодельного взрывного устройства.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что для организации теракта на парковке планировал получить взрывные устройства либо изготовить их самостоятельно, однако завершить задуманное не успел из-за своевременных действий оперативников.

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам приготовления к совершению террористического акта. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

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