В России построили сеть для управления автономным транспортом

МТС развернула первую в стране инфраструктуру для управления автономным транспортом Яндекса. Сеть заработала на федеральных трассах — М-11 «Нева», М-4 «Дон», М-12 «Восток» и ЦКАД, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Воронеже, сообщает пресс-служба сотового оператора.

На трассе М-4 сеть инфраструктура высокоточного позиционирования запущена до Воронежа и до конца года будет расширена до Новороссийска. На М-12 она действует до Казани, а к 2028-му дойдет до Тюмени. До 2030 года сеть будет развернута во всех городах-миллионниках и ключевых логистических центрах.

В решении используется система высокоточного позиционирования в режиме «кинематики реального времени». Координаты движущегося транспорта с навигационных спутников Глонасс, GPS, Galileo и Beidou постоянно уточняются до 2–5 см на основе математических моделей и наземной сети опорных станций.

По словам генерального директора МТС Инессы Галактионовой, построенная сеть позволит Яндексу оптимизировать маршруты, сократить расходы и потребление топлива, ускорить перевозки, сделать их более безопасными и улучшить экологическую обстановку.

«Развернутая система полностью отечественная, что формирует суверенный стек технологий в такой критической сфере, как управление беспилотным транспортом. В будущем проект планируется масштабировать и на других участников рынка перевозок в России», — добавляет Галактионова.