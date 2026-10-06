Жителям Подмосковья объяснили, как проверить начисления за коммунальные услуги

Единый расчетный центр Московской области напомнил жителям о дистанционных способах проверки квитанций и получения консультаций по начислениям за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители Подмосковья могут проверить начисления за коммунальные услуги и задать вопросы по квитанциям без посещения офиса Единого расчетного центра Московской области.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отмечал, что центр меняет подходы к работе с жителями и внедряет цифровые технологии. Основные обращения касаются задолженности и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, воду, электричество и газ. По итогам анализа число обращений снизилось, работу в этом направлении продолжат.

Квитанция содержит тарифы, объемы потребления, сведения о долгах и переплатах, перерасчеты и итоговые суммы по каждой услуге. В нижней части документа размещают пояснения к корректировкам и перерасчетам. Ответы на вопросы также можно найти в справочном блоке.

Сервис «Умная платежка» доступен в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в разделе «Платежи» приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн». Он показывает пошаговый расчет стоимости услуг, правила начислений и историю платежей. Квитанции хранятся за любой период с момента регистрации в личном кабинете.

В личном кабинете и приложении можно получить консультацию по видеосвязи. Чат на сайте мособлеирц.рф работает круглосуточно, без регистрации и ожидания. Он помогает с вопросами о балансе, тарифах, передаче показаний, поверке и замене счетчиков. Если нужен подробный разбор, с 8:00 до 22:00 чат автоматически подключает оператора.

Контактный центр доступен ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону +7 (499) 444-01-00. Голосовой помощник отвечает на типовые вопросы, а специалист помогает разобраться в сложных ситуациях.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.