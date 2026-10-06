В Подмосковье восстановили ограждения на 11 региональных дорогах

Сотрудники Мосавтодора устранили повреждения дорожных ограждений в городах и вблизи небольших населенных пунктов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора при обследовании дорожной сети выявили неисправные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, а также полусферы. Их оперативно восстановили на 11 региональных дорогах.

Работы выполнили в Подольске на Быковской и Симферопольской улицах; в Куровском Орехово-Зуевского округа на Советской улице; в Люберцах в микрорайоне Зенино, ЖК «Самолет», на Вертолетной улице; в Долгопрудном на проспекте Ракетостроителей; в Коломне на проспекте Кирова.

Ограждения также привели в нормативное состояние в поселке Развилка Ленинского округа на Проектируемом проезде № 5539; в Домодедове на 47-м и 70-м км Каширского шоссе; в Котельниках на Дзержинском шоссе; в Солнечногорске на Пятницком шоссе между деревнями Соколово и Лыткино; в Сергиевом Посаде на Старом Ярославском шоссе вблизи деревни Высоково.

Перильные ограждения защищают пешеходов и упорядочивают движение. Металлические барьерные ограждения удерживают транспорт на трассах и участках с высоким риском съезда с дороги. Тросовые гасят энергию удара за счет натяжения тросов и снижают тяжесть последствий ДТП. Полусферы препятствуют заезду автомобилей на пешеходные зоны и газоны.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.